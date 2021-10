VIDEO | Discarica a Torre Angela: auto ed oltre 350 pneumatici abbandonati in un terreno

La scoperta da parte della polizia in via Anteo

Centinaia di pneumatici, delle auto abbandonate e rifiuti di ogni tipo. Siamo a Torre Angela, precisamente in via Anteo, dove polizia di Stato e polizia locale di Roma Capitale hanno scoperto un terreno trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. Svolta una prima verifica sono stati censiti circa 350 vecchi pneumatici, tre vetture abbandonate, oltre a frigoriferi, divani, materiale plastico, cassette di legno ed altri rifiuti ingombranti. Sull'area della periferia est della Capitale sono tutt'ora in corso accertamenti per stabilire le responsabilità.