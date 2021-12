VIDEO | Decine di uccelli morti a pochi passi da Villa Torlonia

Il ritrovamento in via Cornelio Celso nella mattinata di martedì 14 dicembre

Decine di uccelli morti a pochi passi da Villa Torlonia, a Roma. Il ritrovamento questa mattina, intorno alle 8, in via Cornelio Celso, nella strada su cui affaccia la redazione di RomaToday e un presidio della Guardia di Finanza. Almeno 18 gli esemplari contati che hanno perso la vita. Gli uccelli, storni, sono stati trovati morti a distanza di pochi metri l'uno dall'altro.

Da capire le cause della moria degli storni. Difficile pensare che i volatili abbiano perso l'orientamento come già successo a Roma. A Capodanno scorso, infatti, diversi esemplari furono trovati morti dopo la serie di botti esplosi per salutare il 2021.

Le immagini di oggi al Nomentano, inoltre, hanno sicuramente anche una collocazione diversa rispetto ai fatti del febbraio 2020, quando su viale del Policlinico la caduta di un albero provocò la morte di diversi uccelli. In questo caso, e in questa zona, nessun albero è crollato.

Per dovere di cronaca, inoltre, va ricordato che recentemente a Roma ci sono stati diversi casi di aviaria. Il primo ad Ostia Antica, il secondo, e più recente, a Villa Pamphilj con il parco chiuso per dieci giorni e poi riaperto.

Fare un collegamento tra i casi di aviaria e il ritrovamento degli uccelli morti oggi in via Cornelio Celso è assolutamente azzardato. A fornire spiegazioni saranno le eventuali analisi che gli organi preposti predisporranno sugli storni.