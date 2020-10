VIDEO | Coprifuoco a Roma, multate 17 persone dopo la mezzanotte

Più di 800 le persone controllate dalla Polizia di Stato nella prima notte in cui Roma ha sperimentato un lockdown parziale dalle 24 alle 5 e che ha previsto la chiusura, con creazione di varchi in entrata e in uscita, di alcune località interessate dal fenomeno della movida come Piazza Trilussa, Piazza Campo de’ Fiori, Piazza Sempione, Piazza Madonna de Monti e il Pigneto.

"Sebbene non siano state riscontrate particolari criticità, nel corso della notte sono state elevate 17 sanzioni a persone che hanno contravvenuto alle normative anti Covid", riferisce la Questura di Roma nella prima notte di lockdown.

La polizia locale di Roma Capitale, invece, ha elevato una decina di multe prima della mezzanotte per violazione dell'ordinanza anti alcol e mascherine non indossate. I controlli proseguiranno per tutta la durata della misura.

