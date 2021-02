In auto contromano sulla Roma-Fiumicino, il video finisce sui social

In auto contromano sulla Roma Fiumicino. Una manovra spericolata, ripresa da alcuni automobilisti e finita sul web, diffusa su Instagram dal canale social Welcome To Favelas. Molti i testimoni che hanno assistito alla scena, tra loro anche Riccardo: "Ero all'attezza della fiera di Roma, ma non potuto fare le foto o video perché stavo guidando e l'ho visto all'ultimo secondo. Ho provato anche a chiamare il 112 ma sono stato messo in attesa per più di 4 minuti ed ho lasciato perdere". Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.