VIDEO | Colombe e uova di Pasqua vendute come artigianali, blitz dei Nas

In vista della Pasqua, i Nas dei carabinieri hanno effettuato controlli in oltre 840 in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe di tutta Italia. I militari hanno accertato irregolarità in 324 aziende, pari al 38%, e hanno contestato 574 violazioni penali e amministrative per un ammontare di 425 mila euro, e sequestrato 2 tonnellate di alimenti, per un valore stimato in oltre 267 mila euro.

In due laboratori di pasticceria di Roma, a San Paolo e San Giovanni, sono stati denunciati i titolari di due attività per aver posto in commercio colombe e uova di Pasqua di produzione industriale dichiarati come prodotti gastronomici artigianali.

Sono state riscontrate carenti condizioni igieniche e strutturali, sequestrate 33 confezioni di colombe e 15 uova di cioccolato pasquali ed elevate sanzioni per un importo complessivo di 4.000 euro.