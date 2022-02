VIDEO | Controlli all'Esquilino, stretta nell'area di piazza Vittorio Emanuele II

Dopo i controlli in zona Termini della scorsa settimana ritorna l’attenzione anche per la zona di Esquilino. Nel pomeriggio di ieri, nell'area di piazza Vittorio Emanuele II, in particolare all'interno dei giardini Nicola Calipari,ha avuto luogo un'operazione straordinaria interforze ad "alto impatto", da parte della polizi, carabinieri, guardia di finanza e della polizia locale di Roma capitale, per gli aspetti legati alla sicurezza urbana nell'area così come stabilito in prefettura.

"L'obiettivo specifico del servizio è stato quello di intensificare il controllo del territorio, fronteggiare situazioni di degrado urbano che possano inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza e di focalizzare l'attenzione su obiettivi precisi, già evidenziati e monitorati nel corso dei numerosi servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla verifica della presenza di cittadini stranieri inadempienti alla normativa sull’immigrazione e ai controlli amministrativi degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive", hanno spiegato le forze dell'ordine.

328 sono state le persone controllate e13 le violazioni al codice della strada rilevate. Durante le attività di controllo, gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato per il "reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente", un cittadino domenicano di 31 anni, sorpreso mentre cedeva 4,7 grammi di cocaina ad un acquirente in cambio di 200 euro.

Inoltre sono stati effettuati 32 controlli amministrativi: 14 strutture ricettive e 18 tra esercizi commerciali, attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato. Al termine dell’attività di controllo, le sanzioni elevate sono state pari a 37 mila euro. Inoltre, si è provveduto alla chiusura di 3 strutture ricettive (affittacamere B&B) nelle quali è stata riscontrata la violazione alla normativa anticovid, alla normativa antincendio, la presenza di posti letto in sovrannumero e, per uno di essi, la mancata comunicazione degli alloggiati. Tredici esercizi commerciali ed attività di somministrazione di alimenti e bevande, invece, sono stati sanzionati a vario titolo per irregolarità amministrative e tributarie.