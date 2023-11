VIDEO | Il maxi pattuglione a Termini, 8 arresti in poche ore

Un maxi pattuglione che ha visto impiegati 200 uomini delle forze dell'ordine tra carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale, con tanto di droni e un elicottero che hanno sorvolato il cielo sopra il centro di Roma, dell'Esquilino e Termini, attirando l'attenzione di centinaia di residenti. Tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione che adesso hanno una risposta.

Tra le 19 e le 22 circa sono state controllate 1778 persone e 497 veicoli. Dodici invece gli esercizi pubblici ispezionati, con la contestazione di 9 violazioni amministrative. Sono state inoltre arrestate 8 persone e 10 sono state denunciate.

Gli arresti

Nel dettaglio un uomo di origini tunisine è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente in quanto è stato notato dagli agenti mentre si portava vicino a due ombrelloni in disuso per prendere alcuni involucri, poi consegnati a un ragazzo che gli ha dato in cambio la somma di 20 euro. Immediatamente i poliziotti intervenuti hanno bloccato il ragazzo che stava cedendo la sostanza, mentre il compratore è riuscito a fuggire.

Sempre durante i controlli un uomo di origini cilene di 46 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato, in quanto aveva rubato un portafogli, l'uomo immediatamente bloccato dagli agenti è stato condotto presso gli uffici di polizia. Un altro soggetto è stato arrestato sempre per il reato di furto aggravato.

Sono state invece 17 le persone straniere accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti. Tre quelle segnalate in prefettura per possesso di stupefacente e 10 persone sono state denunciate in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, violazione della legge sulle armi e per il mancato obbligo di registrazione degli alloggiati.

Il pattuglione

Il maxi pattuglione, spiega la questura di Roma, ha avuto come obiettivo quello di "fronteggiare situazioni di illegalità e contrastare, tempestivamente, la commissione di reati predatori, colpendo target precisi, già individuati e monitorati nel corso dei vari servizi ordinari e straordinari posti in atto nella medesima area, ormai da più di un anno".

L'attenzione è rivolta a contrastare "lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nella zona dei Ballatoi di via Giolitti", a prevenire e reprimere altri reati che hanno "come vittime turisti appena arrivati in città" e a "controllare esercizi commerciali e strutture ricettive".