VIDEO | Mezzo chilo di cocaina dietro al pannello della credenza

Quasi mezzo chilo di cocaina nascosto dietro al pannello della credenza. Siamo a San Basilio dove gli agenti del IV Distretto di polizia e del commissariato Esquilino hanno arrestato un romano 63enne per detenzione ai fini di spaccio. Dopo esser venuti a conoscenza che presso l’abitazione dell’uomo veniva custodita sostanza stupefacente, hanno predisposto un servizio dedicato di Polizia Giudiziaria, unitamente al personale della Sezione Cinofili Antidroga, volto ad accertare quanto appreso.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 424 grammi di cocaina, 43 grammi di hashish, un foglio manoscritto riportante conteggi riconducibili all’attività delittuosa, una macchinetta sigilla sacchetti, 6 bilancini di precisione e all’interno di un pozzetto congelatore 479 grammi di hashish e 2 macchinette elettriche per il sottovuoto.

Cocaina in cantina a Montesacro

Sempre nell'ambito dei controlli specifici della Questura di Roma e dei commissaraiati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono invece stati gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani a scopire e sequestrare oltre un chilo di polvere bianca nascosta in via delle Alpi Apuane, zona Montesacro-Tufello.

Qui all'interno della cantina a disposizione di un 35enne romano i poliziotti hanno trovato e sequestrato 1,3 chili di cocaina, suddivisa in 825 involucri di diversa pesatura, pronti per lo smercio. A casa i poliziotti hanno trovato 2100 euro, in banconote da 50 e un quaderno contenente i conteggi dell’attività illecita. Il 35enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.