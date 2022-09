VIDEO | Nella Primavalle di Hasib, la difficile caccia alla verità sul disabile caduto dalla finestra

Nessuno sa nulla, nessuno ha visto. Nemmeno chi ha la finestra confinante con quella della famiglia Omeroivic/Sejdovic, da dove Hasib ha fatto un volo di almeno otto metri lo scorso 25 luglio durante un accertamento di polizia in csa sua. Ma quando si chiede delle voci circa le molestie che il 36enne avrebbe rivolto a delle giovani del quartiere nessun dubbio: "Si ho sentito, c’è chi gli ha scattato anche delle foto” spiega il vicino di pianerottolo della famiglia Omerovic. Ma è tutto un sentito dire, con minacce “di menargli arrivate da più parti", ricorda un inquilino del secondo piano.

Nessuno vede, nessuno sente. Ma quella voce insistente si trasforma in una sorta di “caccia alle streghe” culminata in un post sul gruppo facebook di Primavalle in cui si mette in guarda “da quest’essere”, recita il post rimosso subito dopo quanto accaduto, e poi quel “bisogna prendere provvedimenti”. "Avrà toccato la ragazza sbagliata", si lascia scappare un avventore di un bar che sorge proprio sulla piazza principale del quartiere. Ma come molti altri, si limita a questo, sostenendo di averlo visto passare ogni tanto "tra i cassonetti".

Che sia questa la ragione che ha portato degli agenti di polizia a casa di Hasib? Cos’è accaduto in quei minuti? Ci sarà "massima trasparenza" sugli accertamenti e "una costante collaborazione" con la procura, ha garantito il capo della polizia Lamberto Giannini che, come rende noto attraverso un comunicato stampa, sta seguendo in prima persona la vicenda. Mentre una certezza arriva all’indomani della denuncia pubblica dei familiari alla camera dei Deputati: nessun mandato di perquisizione è stato emesso da parte della Procura di Roma, mentre chi indaga dovrà chiarire se si sia trattato di una iniziativa coordinata da un funzionario o di una decisione presa dai poliziotti che verranno sentiti dagli inquirenti.