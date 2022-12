"Ricordiamoci sempre di comprarli in negozi autorizzati"

"Ricordiamoci sempre di comprarli in negozi autorizzati, leggende sempre l'etichettatura, che è la carta d'identità del fuoco d'artificio. Utilizziamo questi prodotti all'esterno, mai al chiuso. Evitiamo assolutamente di ritornare sul fuoco inesploso". Questi i consigli della polizia per festaggire il Capodanno in sicurezza.