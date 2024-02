Cane cade in un pozzo, il video del salvataggio e della commozione dei proprietari

Un cane è caduto in un pozzo profondo 5 metri ed è stato salvato. È quanto successo in un'area verde in zona Fioranello, in via della Marrana di Santa Fresca, intorno alle 13:30 di oggi. Sul posto i vigili del fuoco di Marino e la squadra del Saf.

I soccorritori giunti sul posto si solo calati all'interno del pozzo profondo oltre 5 metri, in modo da imbragare il cane per poi recuperarlo. Una volta in superficie è stato riaffidato ai suoi proprietari in buone condizioni di salute.