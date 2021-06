Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Trovata morta con una ferita alla testa. Il racconto di chi ha scoperto il cadavere

Le immagini dal luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita di una transessuale nella parte finale di via Conversano, una stradina che collega via Prenestina a largo Pino Pascali