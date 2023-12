VIDEO | Dieci tonnellate di 'botti' illegali sequestrati a Roma: blitz in 6 quartieri

Prenestino, Boccea, Esquilino, Centocelle, Alessandrino e Ostia. È in questi quartieri che la guardia di finanza ha sequestrato oltre dieci chilogrammi di 'botti' illegali pronti a esplodere per Capodanno.

Sono oltre 425000 gli artifici pirotecnici, pari a circa 10200 chilogrammi di materia esplodente, sottoposti a sequestro dai finanzieri nelle ultime ore. Nelle zone di Boccea, Esquilino, Centocelle, Alessandrino e Ostia sono stati trovati 114.500 fuochi artificiali stipati in diversi depositi.

Ieri, invece, i baschi verdi hanno bloccato tre furgoni con oltre 310.000 artifici pirotecnici, pari a circa 6.000 chilogrammi di materia esplodente. Il sequestro, con un quantitativo di materia pirica attiva pari a 600 chilogrammi detenuto in assenza delle prescritte cautele di pubblica sicurezza, è avvenuto nel quartiere Prenestino di Roma, in prossimità di via dell’Omo.

Qualora immessa sul mercato la merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato ricavi per centinaia di migliaia di euro.