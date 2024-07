VIDEO | Dentro la metro con la polizia. Così si contrastano i borseggiatori a Roma

Una vera e propria battaglia che si combatte ogni giorno sui vagoni, nelle stazioni e sulle banchine della metro. Borseggiatori, turisti, passeggeri e polizia le compagini in campo. Un vero e proprio far west che con l'arrivo dell'estate è in aumento come accade anche durante le festività di Natale e nei lungi ponti vacanzieri, quando la Città Eterna si riempie di cittadini stranieri in visita alle sue bellezze. Vacanze romane che possono essere macchiate indelebilmente dalle bande di borseggiatori che imperversano nelle stazioni del Centro Storico della città. Termini, Barberini, Spagna, Repubblica, Ottaviano alcune delle stazioni dove gang di latinos, donne rom e manolesta dell'est Europa e italiani vanno a caccia di vittime, con gli stessi borseggiatori che molte volte si picchiano e accoltellano fra di loro per guadagnarsi la possibilità di lavorare nelle aree più renumerative, come accaduto a Barberini sabato sera quando due bande hanno dato vita a una rissa con successiva chiusura temporanea della stazione. Sono oltre duecento i borseggiatori fermati negli ultimi sei mesi dalla polizia. Furti con destrezza, furti con strappo e rapine i reati con i quali la polizia ha fermato e denunciato i pickpokets della Capitale, ma nonostante le decine di arresti i borseggiatori non mollano, come raccontano ogni giorno le cronache romane.

Un servizio Alto Impatto con la polizia

Proprio l'aumento dei borseggi ha portato il prefetto di Roma a chiedere un aumento dei controlli antiborseggio in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Servizi ad Alto Impatto a cui ha assistito anche la stampa. Oltre 50 poliziotti hanno infatti svolto un servizio che ha interessato le fermate della linea A Repubblica, Termini, Barberini e Flaminio. "Sono dei servizi per prevenire i fenomeni di criticità all’interno delle stazioni e in tutte le fermate della metro interessate dal fenomeno dei borseggi e dei reati predatori. Servizi all'esterno e all'interno con sistema tablet per identificare le persone sospette all'interno dei vagoni e sulle banchine", ha spiegato il commissario capo Cecilia Raffa prima dell'inizio dei controlli.



Agenti in borghese e divisa

Agenti in borghese in ausilio ai colleghi dei commissariati Viminale ed Esquilino assieme al reparto prevenzione criminale, le unità cinofile, il reparto mobile e gli investigatori della squadra mobile. "Da un lato prevenzione in divisa per fare sentire la nostra presenza - spiega ancora la dottoressa Raffa - dall'altra poliziotti in borghese sempre presenti e pronti a dare ausilio ai colleghi in divisa al fine di non far scappare eventuali borseggiatori che riteniamo sospetti per poi portarli negli uffici. La nostra mission è chiara e semplice: esserci sempre e soprattutto prevenire il fenomeno".

Con la polizia in metro

Radunati a piazza della Repubblica il servizio alto impatto dei poliziotti è cominciato nell'omonima fermata della linea A della metro preceduto dalla presenza di agenti in borghese nelle banchine. Cinquanta polizotti con i cani antidroga la cui sola presenza ha fatto scappare i tanti borseggiatori che solitamente affollano le stazioni del centro storico della Capitale. Una volta in banchina due donne, entrambe di etnia rom, sono state identificate con il sospetto che potessero far parte di qualche batteria di manolesta. "È pieno - lo sfogo di una signora in attesa del treno per Anagnina - . Sono sempre gli stessi, facce note a tutti i passeggeri. Basta la presenza della polizia e scappano. Ne facessero tutti i giorni di questi servizi staremmo tutti più sicuri di arrivare a casa con tutte le nostre cose".

In commissariato per essere identificati

Il servizio Alto Impatto è proseguito sui vagoni della metro, fra passeggeri e turisti incuriositi dalla presenza di tanta polizia e delle telecamere della stampa. A Termini un addetto alla vigilanza ha indicato la presenza di un possibile borseggiatore "con il cappellino bianco" fermo in banchina. L'uomo, molto poco collaborativo, è stato poi identificato. Poi una banda, quattro giovani latinos (tre ragazzi e una ragazza) tutti fermi con fare sospetto, senza biglietto e senza documenti. Anche loro poco collaborativi - e già con volti noti agli agenti dei commissariati Viminale ed Esquilino - sono poi stati portati negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito.

Barberini e Flaminio

Il servizio ad Alto Impatto è poi proseguito alle stazioni Barberini e Flaminio, dove la polizia ha identificato decine di persone sospette. "Lavoriamo per dare sicurezza ai cittadini e ai turisti - ha concluso il commissario capo Raffa -. Sicurezza che dobbiamo produrre noi anche grazie ai cittadini che soprattutto alle fermate e nei vagoni affollati devono avere alcune accortezze come tenere gli oggetti di valore in tasca e portare lo zaino davanti e non in spalla. Il Giubileo è alle porte e siamo pronti a garantire sicurezza ai milioni di pellegrini che nel 2025 affollerano la nostra città".