Borseggiatori scatenati a Roma, 17 arresti. Sui social fioccano i video

Quattro video: una lite in banchina, un parapiglia a bordo di un vagone, una donna seminuda in stazione e una banda armata di cinture per guadagnarsi la fuga. Ad accomunare le immagini borseggiatori e borseggiatrici all'opera ogni giorno nella Capitale. Silenziosi, rapidi ed efficaci. Ma anche violenti e aggressivi. Terreno di caccia prediletto vagoni e stazioni della metro, meglio se affollate di turisti e passeggeri. Ma anche autobus e luoghi turistici della Capitale, dove i cittadini stranieri - e non - in visita nell'Urbe vengono rapiti dalle bellezze della Città Eterna ma anche alleggeriti di zaini, borse e portafogli. A parlare sono i numeri e gli arresti operati dalle forze dell'ordine, ma anche video e immagini che ogni giorno vengono postati sui social e sul web. Un fenomeno comune a tutte le grandi città, così come a Roma. Un fenomeno costantemente attenzionato dalle forze dell'ordine con i carabinieri che in pochi giorni hanno arrestato ben 17 manolesta.

Borseggi in metro

Linea A o linea B, cambiano le stazioni ma non il fenomeno come a Termini, dove i carabinieri, hanno arrestato due cittadini cubani di 25 e 40 anni, sorpresi immediatamente dopo essersi impossessati con destrezza del telefono cellulare di una turista del Kirghizistan. A bordo della metro A, altezza fermata Manzoni, i militari dell'Arma della hanno invece arrestato un cittadino cubano di 38 anni, con precedenti analoghi e già gravato dal divieto dimora in Roma, bloccato immediatamente prima di impossessarsi del portafogli di una turista tedesca, già da lui adescata e seguita. Sempre sulla stessa linea, altezza fermata Spagna, i carabinieri hanno arrestato per concorso in tentato furto aggravato due cittadini cubani di 19 e 21 anni, sorpresi e bloccati immediatamente prima di impossessarsi con destrezza del portafogli di un turista italiano, già adescato e seguito dai due. Ancora sulla metro A, altezza fermata Vittorio Emanuele, in manette sono finiti un cittadino cileno di 42 anni, un peruviano di 46 anni e un cittadino cubano di 39 anni pedinati e sorpresi dagli operanti, subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli a una turista tedesca, intenta a salire sul vagone della metro.

Borseggi nei luoghi turistici

Mezzi pubblici ma non solo, come in piazza di Spagna dove sono stati fermati due cittadini romeni, un uomo di 19 anni e una donna di 23 anni, notati e a lungo pedinati dai militari mentre seguivano alcuni turisti in transito, sono stati sorpresi subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli a una turista giapponese. Davanti alla Fontana di Trevi, i militari hanno arrestato un 34enne, domiciliato presso il campo nomadi Castel Romano, poiché sorpreso e bloccato subito dopo aver asportato con destrezza un portafogli, contenente documenti personali, contanti e carte di pagamento, a un turista greco.

Derubati in strada

Mezzi pubblici, luoghi turistici ma anche scuole, centri commerciali e locali. In Via Boncompagni, a due passi da via Veneto e i locali della Dolce Vita romana, i carabinieri hanno arrestato un cittadino romeno di 37 anni, il quale, su indicazione di un testimone, è stato raggiunto e bloccato subito dopo avere rubato una bicicletta parcheggiata nei pressi di un istituto scolastico. All’interno di un centro commerciale sulla via Laurentina, sono state arrestate due donne georgiane di 23 e 19 anni, sorprese in flagranza, su segnalazione del personale di vigilanza, per aver cercato di oltrepassare le casse con vari capi di abbigliamento a cui avevano strappato i cartellini identificativi. In via del Mascherino, all'ombra del Cupolone, i carabinieri hanno infine arrestato due cittadini cubani di 55 e 36 anni e un cittadino peruviano di 52 anni, notati e bloccati per aver sottratto con destrezza lo zaino a una turista peruviana, seduta al tavolo di un fast food.