VIDEO | Maxi blitz a Tor Bella Monaca per liberare cinque appartamenti occupati

Le immagini dalla Torre 50 di via Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, dove dalle prime luci dell'alba di venerdì 17 settembre è in corso l'operazione di sgombero degli alloggi Ater occupati

Otto adulti e due minori. Questo il bilancio del maxi blitz effettuato dai 120 uomini, tra Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale, con il supporto agli addetti Ater per sgomberare sei alloggi occupati abusivamente nella torre 50 di in via Santa Rita da Cascia. Tutti con decreto di rilascio perchè senza titolo per vivere al loro interno. Di sei sgomberi previsti, ne sono stati eseguiti cinque perché su uno si è in attesa del pronunciamento del Tar.

Un intervento voluto dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi nell'ambito del Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica della Capitale, con l’obiettivo di liberare gli appartamenti occupati dai clan. In uno degli appartamenti sgomberati oggi anche alcuni esponenti della famiglia Moccia.

“Va bene arrestare i criminali ma non siamo tutti così a Tor Bella Monaca - dice Andrea che qui abita da 20 anni -. Se non si danno soluzioni alle persone povere e che hanno bisogno di una casa popolare non si risolverà mai il problema”. “Vista la quantità di polizia pensavo ci fosse un morte - spiega un’altra abitante della zona -. Più che altro abbiamo portato i bambini a scuola e dovevamo essere certi non ci fosse pericolo”.