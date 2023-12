VIDEO | Blitz di Green Peace a Roma, attivisti scalano sede di Eni

Un gruppo di attiviste e attivisti di Green Peace hanno scalato la sede del quartiere generale di Eni a Roma, all'Eur, e affisso uno striscione. Il blitz fa parte della compagna 'Action Against Oil and Gas Company'. Gli attivisti, con tute arancioni e caschi bianchi, si sono arrampicati per decine e decine di metri e steso lo striscione con scritto "oggi emissioni = domani morte".

Sulle facciate della sede dell'azienda, invece, sono stati proiettati diversi messaggi, tra cui "I combustibili fossili uccidono" e "Giustizia climatica ora". In contemporanea, altri attivisti hanno collocato nei pressi della sede di ENI un'installazione di 8 metri di lunghezza con il messaggio 'Eni's legacy = climate deaths'.

La motivazione della protesta

L'azione si svolge "in contemporanea alla presentazione alla COP28 di Dubai del report 'Emissioni di oggi, morti di domani. Come le principali compagnie petrolifere e del gas europee mettono a rischio le nostre vite', e della raccolta di pareri di esperti in legge 'Omicidio climatico: le aziende fossili scamperanno all’accusa?'", ha spiegato Eni in una nota.

"Le industrie fossili hanno enormi responsabilità per i danni causati dalle loro attività al pianeta e alle persone, ed è arrivato il momento che paghino per i loro crimini climatici", dichiara Simona Abbate, della campagna Clima di Greenpeace Italia. "Continuare a emettere gas serra, come hanno in programma di fare queste grandi compagnie, mette a repentaglio la vita di tutti noi. Ed ENI è tra i principali colpevoli. Come infatti dimostra il rapporto di Greenpeace Paesi Bassi, le sole emissioni riferite al 2022 dell'azienda rischiano di causare migliaia di decessi prematuri entro la fine del secolo. Ci chiediamo con preoccupazione quando ENI comincerà a mettere la vita delle persone e la salvaguardia del pianeta al di sopra del proprio profitto".