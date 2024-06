VIDEO | Nuovo blitz femminista a Roma, bloccato il traffico su Corso Vittorio Emanuele II

Traffico paralizzato nel centro di Roma per la nuova azione del movimento 'Bruciamo Tutto', che ha compiuto u'azione di disobbedienza civile bloccando la viabilità su Corso Vittorio Emanuele II.

I ragazzi, sei in tutto, si sono disposti in mezzo alla strada proprio nel punto in cui trent'anni fa passò il primo Gay Pride. Il movimento porta avanti istanze legate al movimento queer, trans, Lgbtq+. Sul posto sono intervenute le forze pattuglie della polizia locale di Roma Capitale che hanno poi portato via i ragazzi. L'ultimo blitz di 'Bruciamo Tutto' era stato fatto a piazza di Spagna quando attiviste e attivisti lanciarono della vernice rossa.