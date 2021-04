VIDEO | Blitz a Tor Bella Monaca, il colonnello dei carabinieri: "Qui lo spaccio con modello aziendale"

Azzerati i vertici della più grande piazza di spaccio operante nella borgata romana di Tor Bella Monaca, questo il risultato dell’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma scattata all’alba (qui i dettagli).

"L'operazione rappresenta un altro duro colpo alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di stupefacenti nella Capitale e in particolar modo nel territorio di Tor Bella Monaca. Le indagini hanno permesso di appurare come lo spaccio avveniva secondo un vero e proprio modello aziendale con la spartizione in turni, mansioni e addirittura con delle vere e proprie promozioni sul campo per i sodali più fedeli, e punizioni invece per coloro che si rendevano responsabili di presunti sbagli", ha detto il Colonnello Salvatore Sauco, comandante dei Carabinieri del Gruppo Frascati, in merito al blitz antidroga che ha portato a 51 ordini di arresto e smantellato una fitta rete di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca.