VIDEO | Le immagini del blitz nei fortini dello spaccio di Ostia

Si vedono i vigili del fuoco tagliare con un frullino una grata. Poi i carabinieri mentre scoprono un'intercapedine per nascondere la droga. Inoltre, gli agenti della polizia di Stato hanno smontato le grate anti-intrusione montate dagli inquilini per evitare i controlli della polizia e rimosso alcune telecamere.

Nel blitz di questa mattina a Ostia Nuova, che ha visto impegnato anche un elicottero della polizia di Stato, 500 uomini e donne delle forze dell'oridine e le unità cinofile, il bilancio parla chiaro. Tra i fortini dello spaccio, in un appartamento, sono state trovate quattordici munizioni calibro 9x21.

Tre persone invece sono state trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti, per cui sono state segnalate al Prefetto. Sequestrate una decina di dosi di hashish. Due le persone sono state denunciate per violazione della legge sull'immigrazione. Un pacchetto con all'interno undicimila euro in contanti è invece volato dalla finestra di una palazzina in via Marino Fasan, durante il blitz.