VIDEO | 70 chilogrammi di cocaina per invadere Roma: le immagini del blitz

Le immagini del blitz dei carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno arrestato un 26enne. Il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre 70 chilogrammi di cocaina e un chilo e mezzo hashish, suddivisi in panetti già pronti per essere immessi sul mercato.

"Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di cocaina effettuati sul litorale romane atteso che lo stupefacente, venduto in dosi al dettaglio, avrebbe potuto fruttare ben oltre 5 milioni di euro", hanno spiegato dall'Arma. Il sequestro è avvenuto in una zona residenziale di Fiumicino.