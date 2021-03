VIDEO | Villa con statue e piscina, società e bagni d’oro. Le immagini del tesoro sequestrato al Re di Roma Nord

Tra i beni oggetto di confisca figurano 10 società, 1 quota societaria, 11 rapporti finanziari, 11 autoveicoli, 2 nude proprietà e 33 immobili, per un valore complessivo stimato in 13 milioni di euro.

Tra gli immobili in confisca figurano 1 villa sita in via della Giustiniana di 509 m2 con valore stimato di € 1.700.000,00 circa; 1 villa sita in via Vittorio Ascoli di 264 m2 con valore stimato di € 700.000,00 circa; 1 abitazione sita in via Rocco Santoliquido di 359 m2 con valore stimato di € 1.000.000,00 circa