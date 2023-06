VIDEO | La banda della spaccata in gioielleria, le immagini dei ladri all'opera

Un'auto rubata usata come ariete, una smerigliatrice per aprire la serranda e una super car utilizzata per sparire dal luogo del furto. Questo quanto racconta un video pubblicato sui gruppi social di quartiere del II municipio che riprende l'imprendibile banda della spaccata mentre prova ad aprirsi un varco in una gioielleria al Quartiere Africano. Un minuto e 35 secondi di immagini riprese con una smartphone che mostrano l'abilità e soprattutto la velocità dei professionisti del furto, scappati questa volta però a mani vuote.

Il video risale alla notte fra il 2 e il 3 giugno. Siamo in via Filippo Marchetti, al Quartiere Africano. Nelle immagini si vedono tre persone a bordo di due auto lasciate in sosta sulla strada. Sul marciapiede tre persone, con i cappucci e i guanti, all'angolo con viale Somalia un quarto uomo, nel ruolo di 'palo' per segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine.

Uno dei ladri si avvicina quindi alla serranda della gioielleria finita nel mirino. Smerigliatrice in mano comincia a sfrullinare la saracinesca, con le scintille ben visibili nella notte. Poi la spaccata, in retromarcia, utilizzando una Fiat Punto - risultata rubata poco prima - come auto-ariete. Un'azione rumorosa, con il frastuono della banda e quello dell'allarme della gioielleria a risuonare nella notte.

Una tentata spaccata però, con la banda che messa in fuga dall'allarme prima e dall'imminente arrivo dei carabinieri abbandona l'utilitaria italiana in via Marchetti per poi scappare a bordo di una super car, che poi sfreccia in direzione via Boito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto arriveranno poi carabinieri della stazione Parioli che indagano sul tentato furto.