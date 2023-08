VIDEO | Bagno in mutande nella fontana del Tritone

La scena ripresa in piazza Barberini, in una delle zone più centrali di Roma

Si è tolto la maglietta e i pantaloni, poi una volta rimasto in mutande si è fatto il bagno nella fontana del Tritone in piazza Barberini. La scena è stata ripresa da un ragazzo a bordo di un autobus ed è diventata virale in poche, condivisa anche su Instagram dalla pagina 'Welcome to Favelas'.

Nelle immagini si vede un uomo emergere dall'acqua dopo una nuotata e una immersione, forse dovuta alla calura di questi giorni. Finito il bagno, l'uomo esce e si siede sul bordo della fontana. Vicino a lui i vestiti.