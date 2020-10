VIDEO | Si arrampica sulla fontana di Trevi e si getta in acqua: i vigili nella vasca per fermarlo

Protestava contro la deforestazione amazzonica un cittadino di 24 anni, di origine venezuelana che domenica, verso le 13.00 circa, ha cercato di arrampicarsi sul monumento di Fontana di Trevi , per poi gettarsi in acqua. Un atto dimostrativo stroncato da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro ( ex Trevi) , impegnata nel quotidiano servizio di vigilanza nell’area, che ha prelevato l'uomo dall'acqua e lo ha condotto presso gli uffici di Via della Greca per i successivi accertamenti del caso.

Il 24enne è stato sanzionato per mancato rispetto del regolamento di Polizia Urbana, per essersi arrampicato e bagnato all'interno della fontana, con annessa misura dell’ordine di allontanamento, per un totale di sanzioni pari a circa 1500 euro. Alla Sovrintendenza Capitolina il compito di verificare eventuali danni al monumento.

Video Welcome to Favelas, blog di Massimiliano Zossolo