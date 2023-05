VIDEO | Bagno e shampoo nella fontana dell'aeroporto di Fiumicino

"Se sta fa pure lo shampoo. Io non je la posso fa, questo se sta a fa' la doccia". Ride per non piangere, usando l'ironia, un tassista romano che ha girato un video di un uomo che - in mutande - è stato immortalato mentre si rinfrescava all'interno della fontana che si trova nell'area dei terminal dell'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci "nella splendida oasi di Fiumicino", aggiunge l'autore delle immagini.

Ripreso dallo smartphone davanti alle centinaia di persone in transito allo scalo internazionale romano, il tassista conclude il video sempre con ironia, con l'uomo immerso con le gambe nello specchio d'acqua dove si vede palesemente prendere lo shampoo per lavarsi i capelli e po sciacquarsi nella stessa fontana: "Che spettacolo. Guarda come se insapona".

Uno spettacolo inedito per la fontana del Leonardo Da Vinci, ma non per le altre fontane della Capitale, dove nel corso degli anni sono stati decine i turisti immortalati, anche come mamma li ha fatti, a farsi il bagno nelle fontane di piazza Navona, di Trevi, piazza della Repubblica e la fontana del Trtone a piazza Barberini, solo per citarne alcune. All'appello - almeno sulla stampa - quella dell'aeroporto non era mai diventata protagonista di scene di degrado.