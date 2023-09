VIDEO | Attivisti di Ultima Generazione bloccano traffico: insulti e manata da automobilista esasperato

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato oggi il traffico in via Appia Nuova. Cinque aderenti alla campagna Fondo Riparazione si sono seduti sulle strisce pedonali, all’incrocio tra via Priora e largo dei Colli Albani, esponendo uno striscione arancione con la scritta Fondo Riparazione. Alcuni automobilisti hanno cercato di rimuovere con la forza le persone sedute sulla carreggiata: non sono mancati gli insulti e i momenti di tensione.