VIDEO | L'autobus Atac si guasta e il fumo invade piazza Venezia

Il fumo fuoriuscire dal vano postierore di un autobus Atac, i passeggeri scesi di corsa e l'autista sceso con in mano un estintore. Scene già viste e che, in questa occasione, hanno avuto come scenario piazza Venezia, uno dei punti principali di Roma, con alle spalle l'Altare della Patria e il Campidoglio.

Le immagini, che raccontano l'ennesimo guasto ad una vettura Atac, sono state riprese e diffuse sui social anche su Welcome To Favelas. Il fumo è invaso parte della piazza. Nessuno è rimasto ferito.