I video delle auto in contromano sulle strade di Roma e l'ipotesi delle sfide acchiappa like

Una volta c'erano i tuffi nelle fontane storiche di Roma, poi le risse ai tempi del coronavirus e ora le auto in contromano. Video ripresi, diffusi sui social e divenuti virali solamente per apparire su "Uercom tu Favelas" (detto alla romana). Che dietro le ormai tante immagini diffuse in rete ci sia un fenomeno di emulazione, appare sempre più evidente.

L'ultimo caso, quello di una vettura che viaggia nel senso di marcia opposto, è stato messo on line nella mattinata del 25 aprile. Si vede un'auto nera percorrere via Leone XIII in contromano e un'altra, dietro, che il conducente riprende e commenta. Prima ancora a Corso Francia, con una piccola utilitaria bianca che procedeva spedita dai Parioli. Poi ancora a fine marzo dal Muro Torto a piazza Fiume e il video della serata del 25 marzo scorso con un'auto che aveva imboccato contromano la Roma-Fiumicino rischiando di scontrarsi con un'altra che procedeva nel senso giusto.

Già tanti casi, che stridono però con le poche chiamate al numero unico di emergenza. Solamente in un caso, quello del Muro Torto, la polizia locale si è recata sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione di denuncia, ma senza trovare nessuno. Chi indaga ha acquisito le immagini diffuse sui social, ma al momento nessuno è stato identificato.

L'ipotesi che questa sia una sfida, da condannare, per avere più like sui social non è affatto esclusa, anzi. La questione, però, resta grave. Il pericolo che queste bravate illegali possano provocare gravi incidenti frontali c'è, così come preoccupa anche la frequenza e il numero di video diffusi che possono instaurare un senso di emulazione.