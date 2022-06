VIDEO | Gli attivisti bloccano il raccordo, automobilisti inferociti: "Toglietevi, dobbiamo andare a lavorare"

La protesta degli ambientalisti di 'Ultima generazione' torna sul grande raccordo anulare di Roma. Dalle 8, gli attivisti si sono seduti e incatenati nel mezzo della carreggiata esterna, all'altezza dello svincolo della Muratella, impedendo il passaggio di automobilisti e motociclisti. Che non hanno gradito lo stop forzato: "Non avete diritto di rompere alla gente che deve andare a lavorare. Andate a Montecitorio a protestare".

Gli scooteristi hanno zigzagato, superandoli. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha spezzato le catene con cui i manifestanti si erano incatenati, li ha spostati di peso dalle corsie occupate e dopo averli identificati li ha portati via caricandoli sulle auto.

"Ci scusiamo con i cittadini della Capitale per i disagi che arrecheremo nelle prossime settimane. Sappiamo quanto sia necessario andare al lavoro per sfamare la propria famiglia. Siamo tutti figli e alcuni di noi sono anche genitori. È proprio per i figli che lo facciamo, i vostri e i nostri", dicono da 'Ultima generazione'.