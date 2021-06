VIDEO | Nubifragio a Roma, le immagini dell'asilo allagato in zona Corso Francia

Sono 150 gli interventi dei Vigili del fuoco effettuati a Roma per il maltempo, dopo il nubifragio che si è abbattuto intorno alle 12.30 di martedì causando diversi disagi in città. In particolare l’intervento per aiutare 40 bambini e 6 insegnanti bloccati all’interno di un asilo nido allagato in via Castelnuovo di Porto, zona Corso Francia. Il video dei Vigili del fuoco.