VIDEO | Ventotto furti in tre anni, preso l'Arsenio Lupin dei distributori automatici

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato distaccato Tivoli, nella giornata di ieri, unitamente ai militari della stazione dei Carabinieri di Tivoli Terme, hanno dato applicazione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 12 novembre 2020, dal tribunale nei confronti di un 37enne responsabile di numerosi furti in danno di macchinette di distribuzione alimentare, per rubare le monete contenute.

L'uomo, infatti, dal 2017 aveva saccheggiato 28 distributori automatici tra Collefiorito, Guidonia e Tivoli rubando soldi anche da macchinette dei sexy shop, di un ristorante e di Italia Hospital Group.

Gli investigatori, nello sviluppo delle indagini, sono stati agevolati dalle immagini consegnate in sede di denuncia dai titolari delle attività derubate e dai proprietari delle macchinette e, a seguito di questa attività è stata richiesta alla Procura l’autorizzazione a procedere alla perquisizione dell’abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti i capi d’abbigliamento usati durante i furti.