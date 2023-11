VIDEO | Ecco come il figlio dell'attore romano nascondeva 3000 dosi di cocaina

Manuel Sammarco, figlio dell'attore romano Stefano, nascondeva droga, ben 3000 dosi di cocaina, nei vani di un'auto. A scoprire gli affari del giovane arrestato al Quarticciolo, sono stati i poliziotti del V Distretto Prenestino che hanno seguito il ragazzo che, in sella alla sua moto, si è fermato in un parcheggio, dove era posteggiata una macchina. Salito a bordo della vettura, l'hanno visto prelevare qualcosa dal cruscotto e poi allontanarsi nuovamente con la sua moto.

Gli agenti l'hanno seguito mentre attraversava i lotti condominiali del quartiere romano. Poco dopo, il giovane è tornato al parcheggio. È stato allora che gli agenti hanno deciso di intervenire. Sammarco ha gettato la droga nella parte posteriore del mezzo.

La droga trovata

All'interno del vano, dove era stato eliminato l'airbag come si nota nel video reso pubblico dalla questura di Roma, i poliziotti hanno trovato 1157,74 grammi di cocaina e crack suddivisi in 3.128 involucri. A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti 310,00 euro in contanti, mentre presso l'abitazione del giovane, sono stati sequestrati 3.000,00 euro. La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell'arresto.

Chi è l'attore Stefano Sammarco

Il padre del giovane, Stefano Sammarco, sta scontando al momento una condanna di 11 anni a seguito della maxi operazione del Ros dei carabinieri del 2014, nella quale erano stati arrestate persone legate ai clan dei Molè di Gioia Tauro e dei Mancuso. Stefano Sammarco ha recitato in diversi film e fiction, come 'L'apocalisse delle scimmie', 'La squadra' e 'Cinque'.