VIDEO | Vernice contro le vetrine di Armani e Bulgari. Il blitz ambientalista in via Condotti

Trascinati via a forza dagli agenti. Sono le immagini con cui municipale e polizia di Stato hanno interrotto l'ennesimo blitz degli ambientalisti. Nel mirino di Ultima Generazione le vetrine dei negozi della via dei negozi di lusso per eccellenza della Capitale: via Condotti. Con vista scalinata Trinità dei Monti in 17 hanno imbrattato con la vernice arancione le boutique di Bulgari, Prada, Cartier, Yves Saint Laurent e Armani. Un'azione di protesta non violenta durante la quale i manifestanti hanno esposto striscioni con la scritta "Fondo riparazione", attirando l'attenzione delle centinaia di turisti che affollavano la strada del Centro Storico della Capitale.

Simbolo di una società malata

"I negozi di Giorgio Armani, Yves Saint-Laurent, Bulgari e Giorgio Armani sono simbolo di uno stile di vita totalmente insostenibile. Un stile di vita scandaloso davanti al divario economico in Italia. Secondo il rapporto Oxfam Italia - scrivono in una nota stampa gli attivisti di Ultima Generazione - la ricchezza posseduta dai 50.000 italiani più ricchi supera di tre volte quella dei 25 milioni di italiani più poveri. Con questo gesto denunciamo la complicità delle multinazionali del lusso e il governo nel sostenere un modello economico che permette a una fetta minuscola della popolazione di accumulare vergognose ricchezze e di abusare selvaggiamente delle risorse planetarie. Inoltre, la cultura del lusso, attraverso la sua pubblicità, è responsabile di alimentare una società malata, dove il valore individuale è distorto dall'accumulo di beni materiali e dal prestigio sociale, anziché dai principi di giustizia, solidarietà e gratitudine".

I blitz di maggio

Attivisti di Ultima Generazione che proprio in questo mese di maggio hanno ripreso la loro battaglia con cadenza quasi giornaliera: sabato scorso in piazza Vittorio Emanuele II all'Esquilino con oltre cento persone che hanno bloccato il traffico e con un corteo spontaneo hanno raggiunto La Sapienza in solidarietà ai manifestanti pro Palestina. Lunedì un'altra azione, questa volta agli Internazionali di Tennis in svolgimento al Foro Italico che ha determinato l'interruzione temporanea del match del Pietrangeli fra la romena Cirstea e l'americana Keys valido per gli ottavi di finale e giunto al secondo set. Poco dopo gli ambintalisti hanno invaso anche il campo 12 del Foro Italico dove si stava giocando il match di secondo turno del doppio tra Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin e Marcelo Arevalo/Mate Pavic. Il 14 maggio l'ultimo blitz, simile nelle modalità a quello di stamattina con gli ambientalisti che hanno imbrattato di vernice arancione i negozi Nike e Foot Locker in via del Corso.

La voce degli attivisti

Aldo, padre, 42 anni, ha dichiarato “Questi negozi sono simboli di una società ingiusta, questo lusso è basato sullo sfruttamento delle persone e del pianeta”. Ismaela, 25 anni, studentessa, ha dichiarato: “Sono preoccupata per tutti i lavoratori, compresi i miei genitori, che anche questa estate saranno costretti a lavorare in condizioni disumane, rischiando un malore e di finire in ospedale per le temperature folli. Sono qui perché sono stanca di vedere le persone comuni costrette a subire condizioni sempre più precarie per sopravvivere. Tutto questo per l'arricchimento di una piccolissima parte restante della popolazione ricca, tra cui i nostri politici". Infine Angelo, ingegnere energetico, 25 anni: “Sono spaventato per noi e per i miei genitori. Ci aspetta un futuro di miseria totale se il Governo non attua subito misure di conversione ecologica che tengano conto del divario economico della nostra società".