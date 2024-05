VIDEO | "Andate a lavorare", ambientalisti placcati durante il blitz al ministero del Lavoro

Insultati dai passanti e presi a parolacce. Sono stati letteralmente "placcati" dalla polizia gli ambientalisti di Ultima Generazione che stamattina hanno fatto irruzione al ministero del Lavoro provando a imbrattarlo con del carbone vegetale spruzzato da alcuni estintori. Nove attivisti, bloccati a terra e poi portati in commissariato per essere identificati.

L'azione di disobbedienza non violenta al dicastero di via Veneto aveva l'obiettivo di lasciare un promemoria per la ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone, esponendo alcune locandine con i dati delle morti e degli infortuni sul lavoro del 2023: 560 mila infortuni sul lavoro e 1041 morti. "Questo significa che oggi stesso due persone moriranno sul posto di lavoro e il numero è destinato ad aumentare con l'arrivo dello stress di calore questa estate. Questi numeri nascondono persone reali e ci rifiutiamo di rimanere in silenzio davanti a una tale ingiustizia", denuncia il movimento per il clima.

Vandalismo non può essere giustificato

"Condanno fermamente l'ennesimo atto vandalico compiuto questa mattina da un gruppo di attivisti di Ultima Generazione, che ha imbrattato di nero la facciata della sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via Veneto, a Roma e ha tentato di fare lo stesso nella sede di Via Flavia - dichiara in una nota il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci -. Un gesto irresponsabile, che non solo danneggia un edificio appartenente al patrimonio pubblico, ma rappresenta anche una grave mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e dei cittadini tutti. È legittimo manifestare il proprio dissenso, ma le azioni devono sempre rimanere nell'alveo della legalità. L'uso di questa violenza e del vandalismo non può e non deve mai essere giustificato in una società democratica come quella in cui viviamo. Ringrazio sentitamente le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, intervenute per fermare il blitz ambientalista".