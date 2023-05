VIDEO | Ambientaliste nude in protesta in via del Tritone

Hanno bloccato per circa 15 minuti il traffico su via del Tritone, al centro di Roma. Per questo sei ambientalisti, appartenenti al gruppo di 'Ultima Generazione', sono stati bloccati dalla polizia e portati al primo distretto Trevi Campo Marzio

"A seno e a petto nudo in strada per denunciare l'oscenità del Governo, che continua ad assistere imperturbabile alla morte dei propri cittadini a causa di eventi meteorologici estremi e ad alimentarne la causa, foraggiando senza scrupoli l'industria del fossile".

Le attiviste e gli attivisti di Ultima Generazione questa mattina a Roma, in via del Tritone al semaforo di piazza Barberini hanno bloccato la strada e si sono tolte la maglia restando a torso nudo, mentre un'altra si è denudata completamente. Dopo pochi minuti di blocco, sono arrivate sul posto le Forze dell'ordine, che in poco tempo hanno portato via i presenti.