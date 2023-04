Maltempo a Roma, Prati Fiscali finisce allagata: venti famiglie sfollate. Il racconto dei residenti

Ore di pioggia, l'impianto di sollevamento acque che non regge e mezzo metro d'acqua (in alcuni punti anche di più) che riempie i piani più bassi. Poi, a metà mattinata, l'inizio dell'incubo con decine di famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Giornata drammatica per il quartiere di Prati Fiscali il più colpito da questo sabato di pioggia sulla Capitale. Via dei Prati Fiscali vecchia, vicolo dei Prati Fiscali, via Patmo le strade più colpite.

Sul posto dalla tarda mattinata lavorano vigili del fuoco e volontari della protezione civile, impegnati a svuotare le case dall'acqua e a liberare gli sbocchi fognari.

Dalle 12 presente sul posto il presidente del III municipio, Paolo Marchionne che si è occupato di coordinare le operazioni. "Con tutta probabilità", spiega il minisindaco di Montesacro, "il problema è legato al cattivo funzionamento dell'impianto Acea di sollevamento delle acque". Si tratta di un impianto che solleva le acque, consentendo il deflusso verso il fiume. "Sono in tutto una ventina le famiglie soccorse e assistite. Abbiamo già dato loro una sistemazione per la notte. Per il ripristino attendiamo di svuotare le abitazioni per capire i danni".

Due i fronti critici, quello di via dei Prati Fiscali e quello di via di di Val Melaina, dove si è allagato un piano dei garage e gli appartamenti posti ai piani più bassi. Nel secondo caso si è registrato anche il crollo di un muro. L'entità dei danni è tutta da valutare.

"E' iniziato tutto verso le 8.30, ma non pensavamo che la situazione si aggravasse così. Tre ore avevamo l'acqua all'ingresso". Lo stesso residente racconta: "Abbiamo chiamato vigili del fuoco e polizia locale, ma ci hanno detto che se non c'era mezzo metro d'acqua non potevano intervenire". Importanti i danni registrati, con molti impianti elettrici danneggiati.