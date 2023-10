VIDEO | Piove e Ostia si allaga: i vigili del fuoco salvano persone bloccate in casa e in auto

Persone bloccate in casa o in auto salvate dai vigili del fuoco. Una bomba d'acqua si è abbattuta nella mattinata di lunedì a Ostia. Tanti i disagi che si sono registrati nelle zone di via dei Velieri, Corso Duca di Genova e via delle Baleniere. Moltissime le segnalazioni arrivate alla Polizia Locale di Roma Capitale anche sulla presenza di acqua all'interno di alcuni negozi della zona.

Acqua nei negozi, strade allagate e auto che galleggiano si sono viste in via capo dell'Argentiera, viale dei Misenati, via Paolo Orlando, viale Giuseppe Genovese Zerbi, via Angelo Olivieri, oltra a corso Duca di Genova e via delle Baleniere. In via Capo dell'Argentiera due auto, che erano in sosta, sono state trascinate dall'acqua.

Scene surreali tra i negozianti e i ristoratori lidensi, costretti dalle 13 a combattere l'acquazzone "armati" di scope e stracci. Decine gli interventi dei vigili del fuoco che hanno salvato chi era rimasto bloccato.