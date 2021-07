VIDEO | Uomo accoltellato al Gazometro, il sopralluogo e i rilievi della polizia: le immagini

Un uomo è stato accoltellato alla schiena in piazza del Gazometro a Roma, nel primo pomeriggio del 23 luglio. Il ferito, non cosciente, è stato portato all'ospedale San Camillo. Sul posto il Reparto Volanti e la Squadra Mobile della Questrura di Roma. Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato aggredito e accoltellato all'angolo tra via dei Magazzini Generali e via del Gazometro.

Il ferito ha poi cercato di darsi alla fuga per circa 150 metri, girando in largo del Gazometro, per poi accasciarsi a terra sulla porta di un locale in via Ostiense, dove è evidente la macchia di sangue. Nel video raccolto dall'agenzia Dire si nota la polizia giunta sul posto che ha iniziato a scandagliare l'area, repertare i primi elementi utili alle indagini.