VIDEO | Tor Bella Monaca, trovate 5041 dosi di cocaina in uno scooter, le immagini del sequestro

La scoperta da parte dei carabinieri in via dei Cochi. In manette un 43enne