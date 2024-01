VIDEO | Vandali al parcheggio della stazione: distrutti i vetri di una 500 Enjoy

In sosta al parcheggio della stazione con tutti i vetri - tranne il parabrezza anteriore - distrutti. Al centro di un atto vandalico una Fiat 500 Enjoy, danneggiata da ignoti dopo essere stata lasciata regolarmente in sosta. A parlare da sole sono le immagini girate alla nostra redazione da una lettrice. Un video di pochi secondi che mostra l'auto in sharing con i finestrini laterali e anteriore distrutti. Un atto vandalico probabilmente, più che un furto. Resta l'immagine del degrado e insicurezza a due passi dalla stazione Tuscolana, zona San Giovanni.