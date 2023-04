Morto a 22 anni in un incidente: velocità e condizioni della strada nel mirino

Proseguono le indagini sulla morte di Victor Ionut Dumitru, il ragazzo di 22 anni morto in un incidente stradale avvenuto in via Fiorentini, a Casal Bruciato, nella notte tra sabato e domenica.

Sullo schianto, l’ennesimo che ha insanguinato le strade romane dall’inizio dell’anno, stanno indagando gli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Nel mirino in particolare le condizioni dell’asfalto di via Fiorentini, una strada monitorata anche alla luce dell’alta velocità con cui spesso viene percorsa.

La ricostruzione: velocità e condizioni dell'asfalto nel mirino

Stando alle prime ricostruzioni, il 22enne era al volante della sua Audi A3 quando, all'altezza di via Bergamini, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un albero a bordo strada. Un urto violentissimo che lo ha ucciso sul colpo. Sopravvissuto l’amico che era con lui e che viaggiava sul sedile del passeggero, un ragazzo di 19 anni che si trova ora in gravissime condizioni al policlinico Umberto I.

Velocità e condizioni dell’asfalto sono, come detto, le due ipotesi primarie prese in considerazione dagli agenti, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto. Non è escluso che il 22enne possa essere incappato in una buca o in un avvallamento che costellano la strada e che, complici anche l’asfalto bagnato e la scarsa visibilità, potrebbero avergli fatto perdere il controllo della macchina, ma saranno gli accertamenti dei caschi bianchi a fare chiarezza.

Quattro incidenti mortali in dieci giorni

Si tratta del quarto incidente mortale in poco più di 10 giorni: il 3 aprile Calogero Palmeri, 73enne residente nella zona di San Basilio, è morto dopo essersi scontrato con un furgone mentre guidava il suo scooter sulla Flaminia, all’interno della galleria in corrispondenza del chilometro 14,500 della SS3, in direzione della Capitale, nella zona di Prima Porta.

Il 30 marzo, invece, a perdere la vita è stato un uomo di 52 anni, Marian Vornicu, investito in seguito a uno scontro fra uno scooter e un'auto in via della Casetta Mattei.

Il 28 marzo a morire è stato Yassine Zekri, cittadino marocchino di 28 anni che stava viaggiando su un Suzuki Burgman in via di Case Rosse, altezza via Filigano, quando si è scontrato con una Fiat 500 L condotta da un uomo di 59 anni: un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo.