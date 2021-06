Vicovaro, si perde durante una escursione: 30enne ritrovato dopo ore di ricerche

Sarata di paura in provincia di Roma dove un ragazzo di 30 anni è stato salvato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio, intervenuto nella tarda serata di ieri nel comune di Vicovaro. L'escursionista, residente a Guidonia, era partito nel pomeriggio per una passeggiata ma, con l'arrivo del buio, non è stato più in grado di proseguire autonomamente e ha contattato telefonicamente il NUE 112 chiedendo aiuto.

Sul posto sono giunte per le ricerche diverse squadre del Soccorso Alpino e gli uomini dei Vigili del Fuoco. La posizione del trentenne è stata individuata grazie al sistema SMS Locator in dotazione al Soccorso Alpino. L'uomo, finito erroneamente nel fosso dei Ronci, è stato dunque raggiunto e con delle complesse manovre di recupero con corde è stato aiutato a uscire fuori dal fosso e riaccompagnato alla propria auto dove, ad attenderlo, c'erano i genitori in forte apprensione. L'escursionista non ha avuto bisogno di cure mediche.