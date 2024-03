Vicino di casa mette in fuga i ladri d'appartamento

Li ha prima messi in fuga ed ha poi permesso alla polizia di assicurarli alla giustizia. Una banda di ladri d'appartamento all'opera in un condominio di Civitavecchia, in provincia di Roma.

Nel tardo pomeriggio di domenica 17 marzo, i poliziotti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in una palazzina del centro dove poco prima un inquilino aveva segnalato al 112 la presenza di persone sospette all’interno del palazzo. Gli agenti hanno quindi contattato l’uomo che, dopo aver sorpreso i 3 uomini mentre tentavano di forzare la serratura dell’appartamento posto difronte al suo mettendoli in fuga, ha chiamato il numero di emergenza.

Il vicino ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata dei soggetti indicando ai poliziotti la loro direzione di fuga, il modello e la targa dell’auto a bordo della quale si erano frettolosamente allontanati. Grazie alle indicazioni avute dal condomino gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce del veicolo rintracciandolo a poche centinaia di metri dall’appartamento.

Dopo un breve pedinamento e con l’ausilio di un’altra pattuglia gli agenti hanno fermato la vettura bloccando i 3 occupanti e identificandoli in un 48enne e un 34enne italiani residenti a Roma e un 28enne italiano residente a Foligno (provincia di Perugia) ma domiciliato a Roma.

Durante il controllo all’interno del veicolo, un’auto di grossa cilindrata di proprietà di una società di noleggio auto, sono stati rinvenuti una forbice da elettricista, una chiave esagonale debitamente modificata a chiave universale per apertura delle serrature, un cacciavite artigianalmente modificato a chiave per apertura porte, un paio di guanti da edilizia e due congegni elettrici con interruttore a comando remoto.

In serata si è poi recato negli uffici del commissariato un residente della palazzina che, nel rincasare, si era accorto di aver subito il furto di alcuni oggetti in oro e di un mazzo di chiavi. L’uomo, dopo aver formalizzato la denuncia, ha riconosciuto tra gli oggetti rinvenuti dagli agenti all’interno del veicolo, le proprie chiavi che gli sono poi state restituite.

I tre sono stati arrestati e dopo la convalida dell’arresto, il Gip del tribunale di Civitavecchia, ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.