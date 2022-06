Cocaina in frigo e Rolex falsi in casa: il business di due vicini di casa

Dirimpettai e non solo. Due vicini di casa che oltre al pianerottolo condividevano anche gli stessi affari, ovvero lo spaccio di sostanze stupefacenti e la passione per i Rolex, falsi però. A mettere fine al loro business a Guidonia Montecelio la polizia che ha arrestato un uomo ed una donna, gravemente indiziati, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Durante le indagini gli agenti del VI distretto Casilino sono venuti a conoscenza che a Setteville, frazione del comune della provincia nord est della Capitale, un uomo agli arresti domiciliari, con la fattiva collaborazione della sua dirimpettaia, era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Unitamente al personale del commissariato Tivoli e della sezione cinofila della questura, è stato avviato un servizio di osservazione, nel corso del quale i poliziotti, con uno stratagemma, sono riusciti ad entrare nell’appartamento della donna, dove i cani hanno mostrato un forte “interesse” verso il portone.

All’interno, spontaneamente, la donna ha riferito agli agenti che all’interno di un frigorifero erano occultati cocaina e hashish per circa 28 grammi.

Successivamente gli stessi poliziotti, con il pretesto di un controllo inerente la misura cautelare in atto, sono entrati in casa dell’uomo. Questi, che da subito ha negato di detenere droga, è stato smentito dopo la perquisizione domiciliare, durante la quale è stata rinvenuta, all’interno di una cassaforte nella sua disponibilità, la somma contanti di 815 euro oltre ad un orologio Rolex da donna modello Datejust con certificato di autenticità.

All’interno della stessa abitazione, anche una seconda chiave, necessaria per aprire un’altra cassaforte, quella ritrovata poco prima a casa della donna; al suo interno era celata altra sostanza stupefacente per totali 52 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione. Durante le ulteriori fasi della perquisizione sono stati recuperati anche dei Rolex ritenuti falsi. Per entrambi gli indagati sono scattati gli arresti, misura convalidata dall’autorità giudiziara di Tivoli. Per la donna è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, per l’uomo il ripristino della precedente misura per altra causa.