"Sono un vichingo", armato di accetta danneggia auto e terrorizza i passanti

Panico a San Lorenzo dove un uomo armato di accetta ha terrorizzato i passanti danneggiando alcune auto in sosta dopo essersi avvicinato pericolosamente agli ingressi di due scuole del quartiere affermando di essere un "vichingo". A mettere in apprensione le tante persone che si trovavano stamattina per le strade del quartiere universitario della Capitale un 28enne residente in zona, poi fermato dai carabinieri.

I fatti sono accaduti intorno alle 9:00 quando al 112 sono arrivate decine di telefonate che chiedevano di intervenire per un uomo armato di accetta in stato confusionale che si aggirava pericolosamente fra le scuola primaria Aurelio Saffi di via dei Sardi e la scuola di via dei Sabelli, dove, a dire di diversi testimoni, l'uomo avrebbe provato ad entrare.

Al grido di "sono un vichingo" l'uomo ha poi riversato la propria rabbia contro due auto in sosta in via dei Sabelli, danneggiandole. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo che sono riusciti a disarmarlo ed a bloccarlo. In stato confusionale il 28enne romano è stato quindi accompagnato nella caserma di via dei Volsci con la sua posizione al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Un fatto che ha acceso il dibattito fra i residenti, alcuni dei quali hanno lanciato un appello a "scendere in piazza" e "non accettare più un quartiere dove ogni giorno il limite viene superato".

Il precedente

Episodio simile si era verificato lo scorso mese di giugno sempre a San Lorenzo quando un 29enne, "a caccia di draghi rossi" come riferì poi ai carabinieri, provò ad entrare all'interno dell'asilo nido Lucignolo e Pinocchio di via dei Sabelli spaventando bambini e personale. Fermato venne poi accompagnato al Policlinico Umberto I per accertamenti.