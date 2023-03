Rogo d'auto nella notte, distrutti 16 veicoli

Rogo di auto nella notte in via Palmiro Togliatti: 16 quelle andate distrutte nell'incendio, tutte di proprietà di Poste Italiane.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 3.30 con due squadre e due autobotti all'altezza del civico 1505. Le macchine erano parcheggiate proprio davanti alla sede delle Poste, nell'area esterna recintata. Le operazioni di spegnimento sono durate diverso tempo e le fiamme, molto violente, hanno completamente distrutto le auto.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato gli accertamenti. Non si esclude nessuna ipotesi: a fine gennaio erano stati dati alle fiamme alcuni veicoli parcheggiati nella sede Telecom di via Val di Lanzo, zona Conca d'Oro, e l'atto era stato rivendicato dagli anarchici, in protesta contro il regime del 41 bis in cui è detenuto Alfredo Cospito.