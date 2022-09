Viale Jonio resta chiusa dopo l'allagamento e il traffico va in tilt. Incerti i tempi di ripristino della strada

Traffico in tilt, quartiere praticamente diviso in due e una maxi voragine in strada cau

sata dalla rottura di una conduttura idrica che ha portato all'allagamento di viale Jonio. Sono ore da incubo per i residenti e i negozianti di Talenti. Il giorno dopo il guasto in via Matteo Bandello e il fiume che ha inondato quel quadrante di municipio, gli operai sono ancora al lavoro e, stando alle parole di Paolo Emilio Marchionne, presidente del III municipio, non c'è una data di fine dei lavori al momento.

Le squadre di Acea hanno lavorato tutta la notte con il supporto della protezione civile di Roma, per riparare il danno alla rete principale del servizio idrico, che nonostante la situazione, non ha avuto ripercussioni sul territorio. Solo due palazzine di viale Jonio sono rimaste per ore senza acqua, ma due autobotti hanno supportato i residenti.

"Purtroppo viale Jonio resterà completamente chiusa al traffico veicolare da via Matteo Bandello a via Lampedusa e via Col di Rezia, fino a quando i vigili del fuoco non ravviseranno le condizioni di piena sicurezza per il traffico veicolare", ha spiegato Marchionne. E il traffico già questa mattina, in orario di punta, è andato in tilt. Difficoltà di circolazione nelle zone circostanti con code in via Ugo Ojetti, via Luigi Capuana, via Ettore Romagnoli e via Renato Fucini.

Sono state anche deviate le linee 63, 69, 337, 344, 435 e 351 in piazza Talenti, via dei Romagnoli, via Nomentana, piazza Sempione, viale Tirreno e viale Jonio. La polizia locale del III gruppo Nomentano sarà presente sui principali nodi di traffico della zona. "Dai ieri è sul posto anche una squadra di agronomi per verificare la stabilità dell’alberatura monumentale all'incrocio con via Matteo Bandello, che è sottoposta a verifiche e sarà monitorata per i prossimi mesi", ha concluso Marchionne.