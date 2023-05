Pericolo voragine: strada chiusa

A rischio voragine è stata chiusa in via precauzionale. Roma continua a sprofondare, anche se in questo caso la possibile buca è stata transennata prima che potesse aprirsi del tutto. L'intervento, in zona San Paolo, con gli agenti della polizia di Roma Capitale e i vigili del fuoco che hanno poi disposto la chiusura di viale Giustiniano Imperatore.

L'interdizione nella tarda mattinata di lunedì 29 maggio all'altezza di via Cristoforo Colombo, poco distante da dove il giovane Francesco Valdiserri venne travolto e ucciso da un'auto lo scorso 19 di ottobre. Sul posto i caschi bianchi del VIII gruppo Tintoretto della polizia municipale e i pompieri del comando provinciale di Roma hanno disposto la chiusura al transito negli ultimi 12 metri di strada, direzione Colombo. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità della zona.