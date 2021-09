Viale del Tintoretto è un fiume, la strada si sbriciola e viene chiusa

Gli agenti della polizia locale hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per garantire l'intervento da parte di personale dell'Acea

Mattinata di passione per i residenti di Roma sud che vivono nella zona delle Tre Fontane e dell'Ardeatino. Dalla mattinata di oggi, infatti, viale del Tintoretto si è trasformata in un fiume. Il motivo? Anche in questo caso, così come successo in via Gregorio VII, una fuorisciuta d'acqua che ha invaso la strada, verosimilmente a causa di un guasto idrico nel sottosuolo.

A raccontare quanto accaduto intorno alle 7:15 di oggi, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. All'altezza del civico 88, di viale del Tintoretto, sono infatti intervenute le pattuglie del VIII Gruppo, in direzione di Via Ardeatina. Evidente il degrado del manto stradale causato dall'acqua che ha inondato la strada in pochi minuti.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per garantire l'intervento da parte di personale dell'Acea, deviando il traffico in viale Aldo Ballarin.